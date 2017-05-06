Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу "Ростова"

На 45+1-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Ростов" правильное решение принял арбитр Алексей Николаев, не назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Сердар Азмун, упав в штрафной площади "канониров", пытался убедить судью, что тульский футболист задержал его. Однако опытный рефери верно разобрался в том, что произошло, и продолжил игру.

Интересно, что в схожей ситуации в матче 26-го тура "Крылья Советов" – "Оренбург" (1:1) Сергей Карасев наказал гостей пенальти, решив, что против Сергея Корниленко совершено нарушение правил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов"