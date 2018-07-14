Сергей Игнашевич: "Возобновить игровую карьеру? Только ради друга, которому требуется помощь"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, что объявил руководству армейцев о завершении карьеры еще в январе. 39-летний россиянин объявил о том, что прекращает игровую карьеру после полуфинала ЧМ-2018 с Хорватией (1:1, 3:4 по пенальти).

- Я еще в январе объявил руководству ЦСКА, что последний 30-й тур РФПЛ станет для меня последним, - цитирует "Р-Спорт" Игнашевича. – Пытались ли отговорить? Да. Поэтому, собственно, клуб и не объявлял о моем решении. Мы договорились дождаться окончания сезона и уже там все расставить точки. Вернуться к карьере игрока? Только если это предложение поступит от друга, которому требуется моя помощь. Ради друга я на это пойти готов. А ради денег вряд ли.

В составе ЦСКА Игнашевич провел 541 матч и забил 46 голов. Ранее защитник выступал за "Крылья Советов" и "Локомотив".