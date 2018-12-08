Сергей Хусаинов: "Пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Енисеем" назначен верно"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" эпизод с назначением 11-метрового в ворота ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги между с "Енисеем" (2:1).

На 61-й минуте матча защитник армейцев Кирилл Набабкин в своей штрафной площади сбил нападающего красноярцев Артура Саркисова. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин сразу указал на точку и предъявил игроку красно-синих желтую карточку.

При этом защитник гостей Валерий Кичин пенальти не реализовал.

– Арбитр поступил правильно – защитник ЦСКА первым коснулся ноги атакующего футболиста, а затем уже мяча. Чистый пенальти, – сказал Хусаинов. (Арман Мкртчян)​

ЦСКА – "Енисей": за что Лапочкин назначил пенальти в ворота армейцев?