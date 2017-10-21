Сердар Таски: "Спартаку" нужно терпение, чтобы забить "Амкару"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в перерыве матча 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что команде тяжело взломать оборону соперника. При этом немец уверен, что красно-белые сумеют забить пермякам, если проявят терпение.

– Тяжело взламывать такую оборону. Все именно так, как нам рассказывали на теоретическом занятии перед игрой, – сказал Таски в эфире телеканала "Наш футбол". – Но мы создали несколько шансов.

Уверен, что сумеем забить, если продолжим в том же духе. Нужно проявить терпение при владении мячом. "Амкар" обороняется почти полным составом. Необходимо быть терпеливее, владея мячом в атаке.

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"