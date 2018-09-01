Семин объяснил, почему "Локомотив" проиграл "Краснодару"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что "Краснодар" был сильнее его команды в матче 6-го тура РПЛ (1:2).

- Если первый тайм был хорошим с нашей стороны, то вторую половину встречи мы проиграли "Краснодару", - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Они очень хорошо комбинировали, оказывали сильное давление на нас. Объективно "Краснодар" был сильнее сегодня. Мы проиграли в физических проявлениях: в отборе мяча, в давлении.

Лига чемпионов? Не вижу тревог. Физическое состояние футболистов стабилизируется с каждой игрой. Хеведес? Вы думаете, что пора его выпустить? Его готовность пока оставляет желать лучшего. Надеюсь, он будет готов к следующему матчу.

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