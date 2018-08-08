Семак рассказал, когда вернутся Кокорин и Маммана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболисты петербургского клуба нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана вряд ли вернутся на поле до сентябрьского перерыва на матчи сборных. Оба игрока в минувшем сезоне получили повреждения крестообразных связок колена.

- Думаю, до сентябрьского перерыва на сборные мы вряд ли сможем их увидеть, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Все будет зависеть от того, как пройдет реабилитация. После перерыва они, возможно, появятся. Мы ждем, верим, надеемся на то, что они как можно быстрее вернутся в общую группу и начнут приносить пользу команде, потому что они оба – очень важные футболисты.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 стартовых матчах чемпионата России и сейчас занимает первое место в турнирной таблице.

В минувшем сезоне Маммана провел 26 игр в составе "Зенита" и отметился одной результативной передачей. Кокорин принял участие в 35 матчах и забил 19 голов.

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