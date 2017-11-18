Сборная России - Зобнину: "С возвращением в игру"

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который вышел на поле в начале второго тайма матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Эта игра стала для хавбека первой с 5 июня, когда он получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0).
– Роман Зобнин, с возвращением в игру, – гласит сообщение в Твиттере сборной.
Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"
Роман Зобнин, с возвращением в ИГРУ! 👍⚽️ pic.twitter.com/Smv8gcVlt2– Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2017 г.
marksan
Коллективизм был всегда присущ лизоблюдам типа пресс-атташе сборной! Почему Зобнину такой почёт... и не слова не было сказано в адрес Дзагоева? Потому что он армеец, а не спартаковец? Гуано всегда остаётся тем чем оно есть!
18:18