18:01 | Футбол — РФПЛ

Сборная России - Зобнину: "С возвращением в игру"

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Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который вышел на поле в начале второго тайма матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Эта игра стала для хавбека первой с 5 июня, когда он получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0).

– Роман Зобнин, с возвращением в игру, – гласит сообщение в Твиттере сборной.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Коллективизм был всегда присущ лизоблюдам типа пресс-атташе сборной! Почему Зобнину такой почёт... и не слова не было сказано в адрес Дзагоева? Потому что он армеец, а не спартаковец? Гуано всегда остаётся тем чем оно есть!

18:18