Сборная России - Зобнину: "С возвращением в игру"

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который вышел на поле в начале второго тайма матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Эта игра стала для хавбека первой с 5 июня, когда он получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0).

– Роман Зобнин, с возвращением в игру, – гласит сообщение в Твиттере сборной.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"