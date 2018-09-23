20:08 | Футбол — РПЛ

Сборная России поздравила Кокорина с возвращением на поле

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В официальном Инстаграме сборной России появилось сообщение, касающееся возвращения на поле Александра Кокорина. Форвард сыграл за "Зенит" в матче восьмого тура чемпионата России против "Локомотива" (5:3).

- Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин впервые за полгода появился на футбольном поле, - говорится в сообщении. -  В марте игрок получил серьезную травму – разрыв крестообразных связок колена, из-за чего выбыл на длительный срок и пропустил ЧМ-2018. С возвращением! Вперед к новым успехам.

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Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин впервые за полгода появился на футбольном поле. В марте игрок получил серьёзную травму – разрыв крестообразных связок колена, из-за чего выбыл на длительный срок и пропустил ЧМ-2018. ⠀ С возвращением, @kokorin9! Вперёд к новым успехам💪 ⠀ #СборнаяРоссии #Кокорин #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 23 Сен 2018 в 10:00 PDT

 

Зенит - Локомотив

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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