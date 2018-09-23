Сборная России поздравила Кокорина с возвращением на поле

В официальном Инстаграме сборной России появилось сообщение, касающееся возвращения на поле Александра Кокорина. Форвард сыграл за "Зенит" в матче восьмого тура чемпионата России против "Локомотива" (5:3).

- Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин впервые за полгода появился на футбольном поле, - говорится в сообщении. - В марте игрок получил серьезную травму – разрыв крестообразных связок колена, из-за чего выбыл на длительный срок и пропустил ЧМ-2018. С возвращением! Вперед к новым успехам.

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