"Сантос" наложил вето на трансфер Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо останется в клубе как минимум до лета. Об этом корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ сообщил представитель футболиста Апаресиду Инасиу. Напомним, защитником интересовался "Спартак", но бразильский клуб отклонил два официальных предложения красно-белых о покупке.

– В четверг "Сантос" решал, продавать Вериссимо или нет, – сказал Инасиу. – Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, "Сантос" решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе.

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