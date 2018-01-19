"Сантос" наложил вето на трансфер Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо останется в клубе как минимум до лета. Об этом корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ сообщил представитель футболиста Апаресиду Инасиу. Напомним, защитником интересовался "Спартак", но бразильский клуб отклонил два официальных предложения красно-белых о покупке.
– В четверг "Сантос" решал, продавать Вериссимо или нет, – сказал Инасиу. – Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, "Сантос" решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе.
snapdragon625
пошли нах,Максимович в разы сильнее
17:06
sanek7618
Сказочные ебадеи. Кто им еще столько денег отвалит за ихнего энвалида???
16:42
Firestarter66
пу-ка-ка только тупой как ты человек может воспринять разминочный матч - всерьёз!!! Паровоз вчера слил Цюриху 3:0 и что дальше???!!! А паровоз нагнул зину 3:0! Завтра она кайрату с аршавиным пролетит, ДАЛЬШЕ что???
16:17
Firestarter66
Гатузззза сссссаное, уймись. Иди домой на московский поспи под лавкой, вы пол сборной скупили и на лавку усадили, потов в Уфу впарите, лишь бы они вас не опускали! А летом ты тут будешь пищать, -"Ну почиииииму наши из группы не вылезли!" И ещё - упырь, у хозяина сантоса хотелка лопнет к лету, реальная цена вериссимо 3.5 млн, пусть и далее сидит в нём!!! Причем тут вообще мясные!???? Они предложили, им ответили, на нет и суда нет, Максимович уже в пути к ним!!!
16:13
Бу-га-га!
"Хуавэй" теперь вместо лже-Вериссимо купят. Или, "Ссанг-йонг". Вчера на "ура" презентация прошла.))
16:00
Бу-га-га!
Луану Неймар нашептал, а Вериссимо - Ливерпуль показал.)))
15:58
Бу-га-га!
)))) Так-то, надо было и в -осьнадцатый раз в Спартак не пригласить.
15:55
Рюрик 09
Очередная бразильская мыльная опера закончилась как и предыдущие. Сколько можно на те же грабли наступать???
15:49
Гаттузо Крут!!!!!!#!
visp1961 ////Завидую тебе кретин, что ты себя считаешь вумным. Это сразу видно по посту. Ты бы хоть для начала представился плесневелый и что-то по теме заметки написал. А так ты банальное школоло из бирюлево, которое прогуливает уроки.
15:46
visp1961
Гаттузо Крут!!!!!!#! слышь сосунок, ты похоже и правда дурачок какой-то?
15:40
Нефилим
Да оно просто поняли что Спартаку защитник нужен просто пипец как, и теперь поздадерут на него ценник, или провернут схему как с Педро Рошей - заманят "Луаном" а подсунут опять "Рошу", но за нехилие бабки))
15:40
Островзаячий
Сидит Сантос и думает : им мёртвого Рошу за 12 впарили. Он вообще не играет. А видели, как он вчера с китайцами выступил. И ведь держат. А зарплата у него за миллион.На 4 года.А они нас развести хотят на 8 миллионов.Ха-ха. У нас трансферное окно до 2 апреля. У них основной защитник вчера на полгода вылетел.Просто подождём до 15 миллионов.
15:36
Ganik
зачем Спартаку бразилец, когда они договорились уже о трансфере Максимовича.
15:35
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Что же ты делаешь Сантос, зачем ты наложил на вяликий у-ха-ха Шпортаг??! Ведь Шпортаг теперь за жалкие 10 ломтей купит пляжника типа Педроши. Эх Сантос, Сантос, будете потом локти кусать.
15:34
баламошка
Жорик Вартанов Завтра второй агент скажет что он уже в Москве)//////Завтра второй агент отдаст свою жену с детьми в Спартак бесплатно в качестве рабов, лишь бы Вериссимо купили)
15:30
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вроде уже давно не удивляюсь тупости свиножориков, но каждый раз они пробивают днище своими безмозглыми спичами. Назвать новостью , что свинтак опять опустили с покупкой нужного теперь тем более игрока, енто даже не бред, а полная деградация.
15:29
Жорик Вартанов
Завтра второй агент скажет что он уже в Москве)
15:25
ЗЮК~
Гаттузо Прут!!!!!!#!,эти новости и придумываются для недалёких бомжей.
15:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
О*пять опустили свиноту! И это прекрасно. Но через неделю Шпортальке- 07 вернется к переговорам, но уже повысив цену предложения до у-ха-ха унизительных 15-ти ломтей. Факт.
15:20
Askido
Молодцы руководство Сантоса, не дали загубить карьеру игроку, а летом по любому предложений из Европы будет больше
15:20
Дядька
Ожидаемо ;)
15:07
kim-1965
С бразильскими клубами невозможно вести переговоры. А если уж ведешь, то нужно сразу называть хорошую, адекватную цену и давать, максимум, 2-3 дня на раздумье. Если не дали ответ - то досвидос, и тема закрыта. Чем дольше они думают, тем меньше шансов заполучить игрока. Одна сага с Луаном чего стоит! В Европе масса качественных игроков, так на кой с края Земли тащить капризных сопляков.
15:02
Митяй Антибомж
Сами вбросили, сами опровергли )) Скорее всего Спартак даже и не интересовался этим сереньким и никчёмненьким футболистишкой ))
14:51
К.Б.Ын
Надо писАть правильно : Сантос задрал ценник и Великий СПАРТАК тут же положил на этот ценник болт ! :)
14:47
Serenky25
Президент то настоящий наложил? А то ведь Сантосу принадлежит только 80% Вериссимо. А вот 20% Вериссимо (две ноги) принадлежит не Сантосу, а его семье и агентам(((: Одну ногу (10%) продать готовы. агенты. Их два, а один не настоящий. А другую ногу (еще 10%) надо покупать у семьи. Тогда без отпиленных ног Сантос продаст намного дешевле. А по совести надоел этот "Affenzirkus"
14:23
BigStar
вечная сантабарбара с бразильцами... на РБК написали, как свершившийся факт... тут пишут, что наложили в вето))
14:22
FINIX
ну и слава богу. нужен человек из европейского футбола, которому время на акклиматизацию и раскачку не надо.
14:17
SPFAN
Видно президенты там между собой не договорились.
14:16
top220
Ну может оно и к лучшему.
14:16
shpasic
не удивительно, что президенты Сантоса наложили в это.
14:14