14:05 | Футбол — РФПЛ

"Сантос" наложил вето на трансфер Вериссимо

31

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо останется в клубе как минимум до лета. Об этом корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ сообщил представитель футболиста Апаресиду Инасиу. Напомним, защитником интересовался "Спартак", но бразильский клуб отклонил два официальных предложения красно-белых о покупке.

– В четверг "Сантос" решал, продавать Вериссимо или нет, – сказал Инасиу. – Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, "Сантос" решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе.

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КОММЕНТАРИИ (31)
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snapdragon625

пошли нах,Максимович в разы сильнее

17:06

sanek7618

Сказочные ебадеи. Кто им еще столько денег отвалит за ихнего энвалида???

16:42

Firestarter66

пу-ка-ка только тупой как ты человек может воспринять разминочный матч - всерьёз!!! Паровоз вчера слил Цюриху 3:0 и что дальше???!!! А паровоз нагнул зину 3:0! Завтра она кайрату с аршавиным пролетит, ДАЛЬШЕ что???

16:17

Firestarter66

Гатузззза сссссаное, уймись. Иди домой на московский поспи под лавкой, вы пол сборной скупили и на лавку усадили, потов в Уфу впарите, лишь бы они вас не опускали! А летом ты тут будешь пищать, -"Ну почиииииму наши из группы не вылезли!" И ещё - упырь, у хозяина сантоса хотелка лопнет к лету, реальная цена вериссимо 3.5 млн, пусть и далее сидит в нём!!! Причем тут вообще мясные!???? Они предложили, им ответили, на нет и суда нет, Максимович уже в пути к ним!!!

16:13

Бу-га-га!

"Хуавэй" теперь вместо лже-Вериссимо купят. Или, "Ссанг-йонг". Вчера на "ура" презентация прошла.))

16:00

Бу-га-га!

Луану Неймар нашептал, а Вериссимо - Ливерпуль показал.)))

15:58

Бу-га-га!

)))) Так-то, надо было и в -осьнадцатый раз в Спартак не пригласить.

15:55

Рюрик 09

Очередная бразильская мыльная опера закончилась как и предыдущие. Сколько можно на те же грабли наступать???

15:49

Гаттузо Крут!!!!!!#!

visp1961 ////Завидую тебе кретин, что ты себя считаешь вумным. Это сразу видно по посту. Ты бы хоть для начала представился плесневелый и что-то по теме заметки написал. А так ты банальное школоло из бирюлево, которое прогуливает уроки.

15:46

visp1961

Гаттузо Крут!!!!!!#! слышь сосунок, ты похоже и правда дурачок какой-то?

15:40

Нефилим

Да оно просто поняли что Спартаку защитник нужен просто пипец как, и теперь поздадерут на него ценник, или провернут схему как с Педро Рошей - заманят "Луаном" а подсунут опять "Рошу", но за нехилие бабки))

15:40

Островзаячий

Сидит Сантос и думает : им мёртвого Рошу за 12 впарили. Он вообще не играет. А видели, как он вчера с китайцами выступил. И ведь держат. А зарплата у него за миллион.На 4 года.А они нас развести хотят на 8 миллионов.Ха-ха. У нас трансферное окно до 2 апреля. У них основной защитник вчера на полгода вылетел.Просто подождём до 15 миллионов.

15:36

Ganik

зачем Спартаку бразилец, когда они договорились уже о трансфере Максимовича.

15:35

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. Что же ты делаешь Сантос, зачем ты наложил на вяликий у-ха-ха Шпортаг??! Ведь Шпортаг теперь за жалкие 10 ломтей купит пляжника типа Педроши. Эх Сантос, Сантос, будете потом локти кусать.

15:34

баламошка

Жорик Вартанов Завтра второй агент скажет что он уже в Москве)//////Завтра второй агент отдаст свою жену с детьми в Спартак бесплатно в качестве рабов, лишь бы Вериссимо купили)

15:30

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вроде уже давно не удивляюсь тупости свиножориков, но каждый раз они пробивают днище своими безмозглыми спичами. Назвать новостью , что свинтак опять опустили с покупкой нужного теперь тем более игрока, енто даже не бред, а полная деградация.

15:29

Жорик Вартанов

Завтра второй агент скажет что он уже в Москве)

15:25

ЗЮК~

Гаттузо Прут!!!!!!#!,эти новости и придумываются для недалёких бомжей.

15:24

Гаттузо Крут!!!!!!#!

О*пять опустили свиноту! И это прекрасно. Но через неделю Шпортальке- 07 вернется к переговорам, но уже повысив цену предложения до у-ха-ха унизительных 15-ти ломтей. Факт.

15:20

Askido

Молодцы руководство Сантоса, не дали загубить карьеру игроку, а летом по любому предложений из Европы будет больше

15:20

Дядька

Ожидаемо ;)

15:07

kim-1965

С бразильскими клубами невозможно вести переговоры. А если уж ведешь, то нужно сразу называть хорошую, адекватную цену и давать, максимум, 2-3 дня на раздумье. Если не дали ответ - то досвидос, и тема закрыта. Чем дольше они думают, тем меньше шансов заполучить игрока. Одна сага с Луаном чего стоит! В Европе масса качественных игроков, так на кой с края Земли тащить капризных сопляков.

15:02

Митяй Антибомж

Сами вбросили, сами опровергли )) Скорее всего Спартак даже и не интересовался этим сереньким и никчёмненьким футболистишкой ))

14:51

К.Б.Ын

Надо писАть правильно : Сантос задрал ценник и Великий СПАРТАК тут же положил на этот ценник болт ! :)

14:47

Serenky25

Президент то настоящий наложил? А то ведь Сантосу принадлежит только 80% Вериссимо. А вот 20% Вериссимо (две ноги) принадлежит не Сантосу, а его семье и агентам(((: Одну ногу (10%) продать готовы. агенты. Их два, а один не настоящий. А другую ногу (еще 10%) надо покупать у семьи. Тогда без отпиленных ног Сантос продаст намного дешевле. А по совести надоел этот "Affenzirkus"

14:23

BigStar

вечная сантабарбара с бразильцами... на РБК написали, как свершившийся факт... тут пишут, что наложили в вето))

14:22

FINIX

ну и слава богу. нужен человек из европейского футбола, которому время на акклиматизацию и раскачку не надо.

14:17

SPFAN

Видно президенты там между собой не договорились.

14:16

top220

Ну может оно и к лучшему.

14:16

shpasic

не удивительно, что президенты Сантоса наложили в это.

14:14