Самый дорогой билет на матч "Енисей" - "Спартак" стоит 1500 рублей

Во вторник стартует продажа билетов на матч 10-го тура РПЛ между "Енисеем" и "Спартаком", информирует официальный сайт красноярского клуба. Игра состоится 7 октября в Красноярске на стадионе "Центральный".

Самый дешевый билет на этот матч стоит 150 рублей, наиболее дорогой - 1500 рублей.

После девяти туров "Енисей" занимает последнее место в РПЛ, имея в активе 5 очков. "Спартак" с 15 очками располагается на 5-й строчке.

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