Рыков, Терехов и Тьям близки к возвращению в строй

Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков должен вернуться в состав основной команды к матчу премьер-лиги с "Уралом", сообщает Fcdin.com. Игрок, получивший перелом скуловой кости в сентябрьском матче с "Арсеналом", уже играл за молодежный состав "Динамо" в специальной защитной маске.
Также на неделе ожидается возвращение в строй защитника Сергея Терехова, который пропустил несколько недель из-за травмы приводящей мышцы бедра. Близок к возвращению в строй и хавбек Хали Тьям.
Напомним, что матч с "Уралом" состоится 3 ноября.
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http://fcdin.com/news/395-troe_travmirovannyih_igrokov__dinamo__doljnyi_vernut_sya_k__uralu_