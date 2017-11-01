Рыков, Терехов и Тьям близки к возвращению в строй

Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков должен вернуться в состав основной команды к матчу премьер-лиги с "Уралом", сообщает Fcdin.com. Игрок, получивший перелом скуловой кости в сентябрьском матче с "Арсеналом", уже играл за молодежный состав "Динамо" в специальной защитной маске.

Также на неделе ожидается возвращение в строй защитника Сергея Терехова, который пропустил несколько недель из-за травмы приводящей мышцы бедра. Близок к возвращению в строй и хавбек Хали Тьям.

Напомним, что матч с "Уралом" состоится 3 ноября.