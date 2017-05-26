Руслан Камболов: "Положительно воспринял бы назначение Бердыева в "Рубин"

Защитник сборной России и "Рубина" Руслан Камболов заявил, что не слышал информации о возможном назначении на пост главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По информации "СЭ", в субботу после заседания попечительского совета казанцев главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Бердыев.

– С большой вероятностью "Рубин" возглавит Курбан Бердыев...

– Честно говоря, я ничего не читаю об этом, – сказал Камболов. – Так что это мне не мешает. Сейчас думаю только о сборной. Важно, чтобы команда хорошо выступила на Кубке конфедераций.

– Вас о смене тренера никто не уведомлял?

– Нет, ничего не было.

– А как вы относитесь к Бердыеву?

– Я бы воспринял это назначение положительно. Наслышан об этом тренере, это очень-очень хороший специалист. Приятно было бы с ним поработать.

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