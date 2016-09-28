08:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Камболов: "Моя цель – бить и попадать в створ"

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Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов, забивший победный гол в ворота "Томи" в матче 8-го тура чемпионата России (2:1), отметил, что всегда старается попадать в створ. Это первый гол 26-летнего россиянина за казанскую команду.

– Начало второго тайма провели не лучшим образом, пропустили необязательный гол, не разобрались, потом стало тяжелее, - цитирует пресс-служба клуба Камболова. - Вышли расслабленными на второй тайм, если честно, чего делать при счете 1:0 было никак нельзя. Томск, думаю, ничья на выезде устраивала, нас, конечно, нет. Мы пошли вперед, и болельщики нас гнали вперед, поддержка была.

– Поздравляем с первым голом за "Рубин", который к тому же стал и победным.

– Спасибо. Моя цель – бить и попадать в створ. Максим Лестьенн дал передачу, я пробил, удачно попал. Рад, что победили. Тренер сказал: "Руслан, ты три года в команде, и вот он первый гол". Партнеры поздравили, похлопали. 

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/news_items/6203-ruslan-kambolov-komanda-pozdravila-s-pervym-golom

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