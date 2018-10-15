РУСАДА не видит нарушения в возможном употреблении Тигиевым амфетамина

Возможное употребление защитником "Крыльев Советов" Георгием Тигиевым амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил.

Однако, по словам заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, организация усилит контроль за этим спортсменом.

Накануне Тигиев был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Игрок, кроме того, подозревается в употреблении амфитамина.

– Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил, – цитирует ТАСС Пахноцкую. – Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба.