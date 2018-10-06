"Рубин" - "Урал": стали известны стартовые составы

"Рубин" и "Урал" объявили стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий казанского клуба Сердар Азмун и форвард "шмелей" Эрик Бикфалви.

Состав "Рубина": Ив. Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.

Запасные: Бабурин, Акмурзин, Байрамян, Сорокин, Калинин, Могилевец, Гезелгайех, Бухаров.

Состав "Урала": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Дмитров, Жигулев, Бикфалви, Кабир, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Бавин, Евсеев, Егорычев, Араторе, Юсупов.

Все о чемпионате России - здесь