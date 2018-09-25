РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию, согласно которой матч 10-го тура между "Енисеем" и "Спартаком" может состояться не в Красноярске, как планировалось изначально, а в Москве. Игра должна пройти 7 октября.

"Готовы прояснить ситуацию: стадиону в Красноярске решением комиссии РФС по сертификации стадионов была присвоена 2-я категория, и в виде исключения было разрешено провести матч 8-го тура как тестовый для выявления и устранения недостатков к 10-му туру.



Согласно регламенту, матчи РПЛ разрешается проводить только на стадионах 1-й и высшей категории (за исключением специального постановления бюро исполкома РФС). Информация о месте проведения матча публикуется не менее, чем за 10 дней до даты матча (за исключением форс-мажора).



Премьер-Лига просит болельщиков ориентироваться по датам, месту и времени проведения матча на сайт Лиги, где своевременно сообщается вся необходимая информация", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в Твиттере.

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