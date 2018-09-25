Почему "Енисей" и "Спартак" обменяются домашними матчами

"СЭ" стала известна причина, по которой "Енисей" и "Спартак" обменяются домашними матчами в чемпионате России-2018/19.

Дело в том, что на стадионе в Красноярске пока не установлена система управления и контроля доступа зрителей. Руководство РПЛ считает ее наличие обязательным для проведения игр такого уровня. Единственный выход из ситуации – обмен кругами.

Напомним, что дебютант премьер-лиги должен был принять красно-белых 7 октября в 10-м туре, но теперь встреча, скорее всего, состоится в Москве на "Открытие Арене". В Красноярке команды сыграют в апреле будущего года в 24-м туре. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами //

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