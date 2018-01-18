"Ростов" объявил о трансфере Сигурдссона из "Фулхэма"

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон стал полноценным игроком "Ростова", информирует официальный сайт клуба. Переход из "Фулхэма" осуществился на правах свободного агента.

Сигурдссон осеннюю часть сезона провел на правах аренды в "Рубине" – его трансфер принадлежал "Фулхэму". Ранее в "России" исландец выступал в "Краснодаре".

- Мы рады приветствовать Рагнара в нашем клубе. Желаем нашему игроку красивой и надежной игры, здоровья и ярких побед вместе с "Ростовом"! Добро пожаловать в желто-синюю семью, Рагнар, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 2007 года Сигурдссон является основным игроком сборной Исландии. Забил гол в ворота сборной Англии в 1/8 финала Евро-2016. Помог своей национальной команде выйти в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

Сигурдссон - уже третий исландец в составе "Ростова". Также за клуб выступают защитник Сверрир Ингасон и нападающий Бьорн Сигурдарсон.