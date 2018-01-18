21:31 18 января | Футбол — РФПЛ

"Ростов" объявил о трансфере Сигурдссона из "Фулхэма"

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Исландский защитник Рагнар Сигурдссон стал полноценным игроком "Ростова", информирует официальный сайт клуба. Переход из "Фулхэма" осуществился на правах свободного агента.

Сигурдссон осеннюю часть сезона провел на правах аренды в "Рубине" – его трансфер принадлежал "Фулхэму". Ранее в "России" исландец выступал в "Краснодаре".

- Мы рады приветствовать Рагнара в нашем клубе. Желаем нашему игроку красивой и надежной игры, здоровья и ярких побед вместе с "Ростовом"! Добро пожаловать в желто-синюю семью, Рагнар, - говорится в сообщении. 

Напомним, что с 2007 года Сигурдссон является основным игроком сборной Исландии. Забил гол в ворота сборной Англии в 1/8 финала Евро-2016. Помог своей национальной команде выйти в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

Сигурдссон - уже третий исландец в составе "Ростова". Также за клуб выступают защитник Сверрир Ингасон и нападающий Бьорн Сигурдарсон.

 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11471

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Al Rains

Вот у исландцев нам есть чему поучиться(только не в ладоши хлопать;))

22:22 18 января

Felix BARSA

Ростов скоро пошумит! Ждем побед и ЕВРОКУБКОВ!!!

22:08 18 января

Levbereg

Вот теперь мне защита наша начинает по уровню футболистов нравиться. Осталось на место Юсупова бы кого нибудь достойного. Там Исландцев больше нет?)))

21:56 18 января