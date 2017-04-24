Росгвардия: "Бойцы ОМОНа на матче "Ростов" - "Спартак" действовали в рамках закона"

Росгвардия по Ростовской области считает, что бойцы ОМОНа во время матча чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" действовали исключительно в рамках законодательства. Ранее в интернете появилась видеозапись с инцидентом, участниками которого, предположительно, были бойцы ОМОНа и болельщики из Москвы.

"Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений правоохранительных органов грубых нарушений правопорядка и противоправных действий не допущено. Работа сотрудников ОМОНа велась исключительно в рамках действующего законодательства в целях недопущения массовых беспорядков. В отношении задержанных нарушителей общественного порядка правоохранительными органами составлено 13 административных протоколов", - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы управления Росгвардии.