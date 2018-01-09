Роман Зобнин: "Борьба за чемпионство начинается заново. Будем набирать форму и побеждать"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что за время паузы успел соскучиться по команде. Он также добавил, что борьба за чемпионство в чемпионате России после перерыва начнется заново.

Напомним, сегодня красно-белые отправились в ОАЭ на первый сбор, где будут работать до 22 января.

– Соскучился по ребятам, по команде, по "Спартаку" в целом. Никого в перерыв не видел, хотелось бы уже со всеми встретиться и начать тренироваться, – сказал в интервью клубной пресс-службе Зобнин. – Конечно, борьба за чемпионство начинается заново. Еще много туров впереди. Непонятно, кто в какой форме будет после большой зимней паузы. Будем ждать, готовиться, набирать форму и побеждать.

"Спартак" после 20 туров занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера "Локомотива" на 8 очков.