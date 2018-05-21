Роман Широков: "Я спортивный директор "Динамо"? Ясность наступит после отпуска"

Бывший капитан сборной России Роман Широков не подтвердил, но и не опроверг информацию "СЭ" о том, что он может занять пост либо спортивного директора, либо главы селекционного отдела московского "Динамо". Сейчас экс-полузащитник является советником главы общества "Динамо" Владимира Стржалковского.

– Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вашу информацию, – сказал Широков.

– Когда может наступить ясность?

– Когда она у нас обычно наступает? Тогда, когда все клубы выходят из отпуска. (Андрей СИЗЯКИН)