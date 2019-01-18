07:00 | Футбол — РПЛ

Роман Еременко стал игроком "Ростова"

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"Ростов" объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Еременко. Соглашение с 31-летним финном рассчитано на 2,5 года.

В ростовский клуб он перешел на правах свободного агента после того, как в начале января покинул "Спартак". К красно-белым Еременко присоединился 10 августа 2018 года. Он провел 7 матчей в составе красно-белых и отметился 1 голевой передачей.

 

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