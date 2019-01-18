Роман Еременко стал игроком "Ростова"

"Ростов" объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Еременко. Соглашение с 31-летним финном рассчитано на 2,5 года.
В ростовский клуб он перешел на правах свободного агента после того, как в начале января покинул "Спартак". К красно-белым Еременко присоединился 10 августа 2018 года. Он провел 7 матчей в составе красно-белых и отметился 1 голевой передачей.
Роман Еременко – игрок "Ростова"– Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.
Полузащитник заключил контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.
Подробнее: https://t.co/1CdEOVB2R8 pic.twitter.com/NCsyLd1ok3
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.
А вот и фото с подписания контракта с Романом Еременко!
Президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин тепло поприветствовали новичка! pic.twitter.com/BwnVGh5dZW
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