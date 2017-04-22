Роман Емельянов: "Арбитру было выгодно, чтобы "Урал" проиграл"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов после матча с "Зенитом" (0:2) в рамках 24-го тура премьер-лиги обрушился с критикой на судейство. Напомним, по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

– Что можете сказать о сегодняшней игре?

- Игра непростая, поле тяжелое. Мне кажется, газон не такого хорошего качества, но было приятно играть на стадионе. Мои знакомые, которые смотрели трансляцию, сказали, что Бикфалви сыграл в мяч. Я тоже так думаю. Судья сломал игру, такое ощущение, что ему было выгодно, чтобы "Зенит" выиграл. Если бы не арбитр, мы смогли бы свести матч к ничьей.

​– Борьба с Дзюбой в трансляцию не попала. Что там было?

– Не помню. Мы толкали друг друга, а он начал в спину толкать. Я ответил – что, молчать буду? Было понятно, что судья даст карточку. Видимо, ему было выгодно, чтобы мы проиграли. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова