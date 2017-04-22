Роман Емельянов: "Арбитру было выгодно, чтобы "Урал" проиграл"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов после матча с "Зенитом" (0:2) в рамках 24-го тура премьер-лиги обрушился с критикой на судейство. Напомним, по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.
– Что можете сказать о сегодняшней игре?
- Игра непростая, поле тяжелое. Мне кажется, газон не такого хорошего качества, но было приятно играть на стадионе. Мои знакомые, которые смотрели трансляцию, сказали, что Бикфалви сыграл в мяч. Я тоже так думаю. Судья сломал игру, такое ощущение, что ему было выгодно, чтобы "Зенит" выиграл. Если бы не арбитр, мы смогли бы свести матч к ничьей.
– Борьба с Дзюбой в трансляцию не попала. Что там было?
– Не помню. Мы толкали друг друга, а он начал в спину толкать. Я ответил – что, молчать буду? Было понятно, что судья даст карточку. Видимо, ему было выгодно, чтобы мы проиграли. (Артем РЯБОВОЛ)
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
Tribunal Z
Эмоции, эмоции. эмоции. Положа руку нна сердце все три удаления Урала абсолютно по делу и судья просто сделал свою работу. Может вы ему предложите другое? Матч смотрит вся страна, а на каждое нарушение судья должен только пальчиком качать ай яй яй, а полоумку Павлюченко кланятся в ноги, извини мол браток, я исправлюсь.
17:53
Фемистоклюс
Судья сегодня игроков удалил не по делу и сломал игру. Правильно, пенять на таких не надо - таких надо пинать!
17:48
tigana.1982
Хватит уже на судей пенять. Уровень наших судей выше чем уровень футболистов. Или вы сегодня 3 гола забили и судья их не засчитал!?
17:36
avu1956
Крутой? Мало Крутой что ли? Мало, что команду подвёл, так ещё и следующий матч пропустишь?
17:30