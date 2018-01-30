Роман Бабаев: "Шансы, что Вернблум уйдет или останется в ЦСКА, - 50 на 50"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что клуб продлит контракт с полузащитником Понтусом Вернблумом. Однако он признал, что в этом вопросе существуют определенные трудности.

- Какова ситуация с новым контрактом Понтуса Вернблума? Он покидает ЦСКА летом?

- Переговоры продолжаются. Мы в процессе. Регулярно общаемся и с агентом, и с самим Понтусом. Что касается слухов - то они были, есть и будут. Слова жены Вернблума были не так интерпретированы. Она просто таким образом отметила время пребывания в ЦСКА, в Москве. В том посте абсолютно не было никаких намеков, что игрок от нас уходит. Надеюсь, что переговоры завершатся успешно. Хотя, признаюсь, они не самые простые.

- Почему?

- Здесь учитывается позиция семьи Понтуса, будущее его детей. Много факторов, которые напрямую не связаны с уровнем контракта. Посмотрим. Надеюсь, продлим с ним соглашение.

- Сейчас, шансы на то, что швед уйдет или останется в клубе можно расценить как 50 на 50?

- Думаю, да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)