Роман Бабаев: "Самый реалистичный сценарий - сокращение дисквалификации Еременко на полгода"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что дело полузащитника команды и сборной Финляндии Романа Еременко будет рассмотрено не раньше февраля. Напомним, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. 29-летний Еременко обжаловал это решение. (Александр БОБРОВ)

– Юристы Романа Еременко сообщают, что отправили в УЕФА документы по апелляции. Какие шаги предпринимает клуб?

– Мы делаем все, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться все будет не раньше февраля.

– То есть шанс есть, что Роман сыграет в чемпионате России уже весной?

– Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода. (Ярослав СУСОВ)

Полностью интервью Бабаева