Роман Бабаев: "Не стал бы искать тенденцию в ошибках Васина"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вступил за Виктора Васина после матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:1). Также он подчеркнул, что не считает, что красно-белые стали слабее по сравнению с прошлым сезоном, передают с 3-й Песчаной улицы корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Павел ГУРЕВИЧ.

– Снова Виктор Васин допустил ошибку, которая в итоге привела к голу. Что с ним происходит? Синдром больших матчей?

– Думаю, что это просто стечение обстоятельств. Возможно, такие матчи складываются не очень гладко из-за излишнего перенапряжения. Он играет надежно, хорошо, но потом в какой-то ситуации может допустить ошибку. Но вы знаете, голы всегда случаются после тех или иных ошибок. Поэтому я бы не стал искать в этом тенденцию. Если смотреть на ход матча, он сыграл надежно.

– Не показалось, что "Спартак" стал слабее по сравнению с прошлым сезоном?

– Не показалось. Другой вопрос, что "Спартак" тогда бился за чемпионство, была сверх мотивация. Лучше рассмотреть в этой плоскости. Целеустремленность была выше.

– Еще за три часа до матча в продаже оставалось около трех тысяч билетов.

– По моей информации, в итоге осталось нереализованными около полутора тысяч билетов. Что можно сказать… Наверное, сказывается сезон отпусков, хорошая погода, многие уехал загород. с другой стороны те, кто пришли на стадион, настоящие болельщики, не пропустили такой матч, очень яркий и эмоциональный. Можно только посочувствовать тем, кто его пропустил. Но жаль, что полностью не собрали арену.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"