Родриго Бекао: "Моя фамилия? Прозвали Бекао из-за роста"

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал после матча с "Ростовом" (0:1) о том, как адаптируется в России, и собирается ли изучать русский язык. Он перешел этим летом в армейский клуб из "Баии".

– Как вам атмосфера на стадионе ЦСКА? Как болельщики?

– Фантастика, другого слова тут не подобрать. Болельщики нас поддерживали даже когда мы проигрывали.

– Можете сравнить с поддержкой "Баии"?

– Не вижу большой разницы. Конечно, в каждой стране болельщики разные. Но фанаты ЦСКА – это просто фантастика.

– У вас были другие предложения из Европы помимо ЦСКА?

– Не знаю, если и были, то мне не говорили.

– В Бразилии ведь никто не играет в три центральных защитника?

– Да, там в основном действуют по схеме в два центральных. Но все зависит от характеристик той или иной команды, предпочтений тренера. Я играл при такой схеме только в академии "Баии".

– Что скажете о Викторе Гончаренко?

– Классный тренер, он прекрасно понимает, что делает. Уверен, что мы на правильном пути.

– Будете учить русский? Вот Мариу Фернандес так и не заговорил.

– Я вообще думаю учить, но не знаю как. Может, и найму преподавателя.

– Откуда появилось прозвище Бекао?

– Оно с 2013 года. Тогда наш тренер называл защитников "бэками", как в английском языке. И так как я был самым высоким, из "бэка" превратился Бекао.

– Что спрашиваете у Мариу про Россию?

– Я с ним часто общаюсь, он помогает во всем: в быту, в тренировка, рассказывает, как тут все устроено. Но мы говорим в основном о тренировочном процессе. Я все еще живу в отеле, пока подбираю квартиру, выбираться в город некогда. (Ярослав СУСОВ, Юлия ЯКОВЛЕВА)