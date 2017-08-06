Роберто Манчини: "Жду противостояния с Каррерой и победы "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что многого ждет от противостояния со своим соотечественником и наставником красно-белых Массимо Каррерой. Специалист подчеркнул, что питерцы сделали выводы после поражения в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Бней-Иегуды" (0:1).

– Каррера был сильным и крепким защитником, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Мы с ним практически одного возраста и являлись игроками одной эпохи. Ему было сложно противостоять, мы неоднократно встречались на поле. Теперь нас ждет первое противостояние в качестве тренеров, и я многого от этого жду.

Мы извлекли урок из поражения в Лиге Европы. Поняли, что все матчи будут сложными, и необходимо сохранять максимальную концентрацию даже если соперник является не самым мощным клубом. Сегодня ожидаю хорошей игры и победы "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"