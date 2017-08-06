19:48 6 августа | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Жду противостояния с Каррерой и победы "Зенита"


Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что многого ждет от противостояния со своим соотечественником и наставником красно-белых Массимо Каррерой. Специалист подчеркнул, что питерцы сделали выводы после поражения в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Бней-Иегуды" (0:1).

– Каррера был сильным и крепким защитником, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Мы с ним практически одного возраста и являлись игроками одной эпохи. Ему было сложно противостоять, мы неоднократно встречались на поле. Теперь нас ждет первое противостояние в качестве тренеров, и я многого от этого жду.

Мы извлекли урок из поражения в Лиге Европы. Поняли, что все матчи будут сложными, и необходимо сохранять максимальную концентрацию даже если соперник является не самым мощным клубом. Сегодня ожидаю хорошей игры и победы "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

результаты опроса
30504 чел.
Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий