18:57 3 марта | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Судейство в матче с "Амкаром" - катастрофа"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) заявил, что арбитр Владимир Сельдяков - лучший в России и в Европе. Специалист также назвал судейство катастрофой.

– Арбитр – лучший в России и в Европе - таков мой комментарий, - сказал Манчини. - Я считаю, что судейство было катастрофой. И не понимаю, почему судил тот же арбитр, что и в Грозном. Два матча подряд нас судит один и тот же человек. Мы могли выиграть и должны были.

Многие команды, которые приезжают сюда, выстраиваются в полном составе возле штрафной и делают все, чтобы мы не забыли. Я плохо высказываюсь, но иногда это необходимо. Я говорю так, потому что разбираюсь в ситуации, в футболе, в игровых ситуациях. Мне кажется, имею право так говорить. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.

Зенит - Амкар

 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Bobspartak

Конечно в Питере привыкли по пару удалений в составе соперника . А таким бравым парням как Кришито и Передес можно все .

19:49 3 марта

VentoR

Манчини открыл конверт с советами предыдущего наставника: "Вали всё на арбитра"

19:38 3 марта

AKBI

Вы игру то видели, баламошки?

19:30 3 марта

AK-09

Судейство,конечно,безобразное,но как Манчини,додумался поставить Оздоева,Ерохина,Кузяева,вместе? Оздоев и Ерохин это просто "трупы".Справа,по всей бровке,их поддерживал Смольников,который,даже навесить просто не может.Люди мяч остановить не могут,передвигаясь по полю,пешком.Цирк.

19:28 3 марта

14BrGRU

А игра твоей команды?? Вот где катастрофа!!!

19:21 3 марта

Доктор_Хряк

Катастрофа - это твоя зарплата, зарплата тренерского штаба и зарплаты твоих игрунов. )

19:21 3 марта

Vratar13

Действительно "делают все, чтобы мы не забыли"

19:18 3 марта

filser72

купи медаль-"я не виноват"

19:18 3 марта

filser72

манчини.вы получили то-что заслужили!

19:17 3 марта

iceconnect

Да тема судейства актуальна как всегда, при чем кто бы не был у руля топ клубов :))) Печально, это не оправдывает конечно действие судьи, често сказать безобразно отсудившего матч.

19:07 3 марта

баламошка

Настоящий баклан)) Потомственный, как и Боаш с Плаческу.

19:05 3 марта

Shalom russkiy

Судейство не хуже работы итальянского афериста.

19:04 3 марта

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