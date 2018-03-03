Роберто Манчини: "Судейство в матче с "Амкаром" - катастрофа"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) заявил, что арбитр Владимир Сельдяков - лучший в России и в Европе. Специалист также назвал судейство катастрофой.
– Арбитр – лучший в России и в Европе - таков мой комментарий, - сказал Манчини. - Я считаю, что судейство было катастрофой. И не понимаю, почему судил тот же арбитр, что и в Грозном. Два матча подряд нас судит один и тот же человек. Мы могли выиграть и должны были.
Многие команды, которые приезжают сюда, выстраиваются в полном составе возле штрафной и делают все, чтобы мы не забыли. Я плохо высказываюсь, но иногда это необходимо. Я говорю так, потому что разбираюсь в ситуации, в футболе, в игровых ситуациях. Мне кажется, имею право так говорить. (Гоша ЧЕРНОВ)
Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.
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- Амкар
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Доменико Кришито
- Александр Ерохин (футбол)
- Николай Зайцев
- Владимир Сельдяков
Bobspartak
Конечно в Питере привыкли по пару удалений в составе соперника . А таким бравым парням как Кришито и Передес можно все .
19:49 3 марта
VentoR
Манчини открыл конверт с советами предыдущего наставника: "Вали всё на арбитра"
19:38 3 марта
AKBI
Вы игру то видели, баламошки?
19:30 3 марта
AK-09
Судейство,конечно,безобразное,но как Манчини,додумался поставить Оздоева,Ерохина,Кузяева,вместе? Оздоев и Ерохин это просто "трупы".Справа,по всей бровке,их поддерживал Смольников,который,даже навесить просто не может.Люди мяч остановить не могут,передвигаясь по полю,пешком.Цирк.
19:28 3 марта
14BrGRU
А игра твоей команды?? Вот где катастрофа!!!
19:21 3 марта
Доктор_Хряк
Катастрофа - это твоя зарплата, зарплата тренерского штаба и зарплаты твоих игрунов. )
19:21 3 марта
Vratar13
Действительно "делают все, чтобы мы не забыли"
19:18 3 марта
filser72
купи медаль-"я не виноват"
19:18 3 марта
filser72
манчини.вы получили то-что заслужили!
19:17 3 марта
iceconnect
Да тема судейства актуальна как всегда, при чем кто бы не был у руля топ клубов :))) Печально, это не оправдывает конечно действие судьи, често сказать безобразно отсудившего матч.
19:07 3 марта
баламошка
Настоящий баклан)) Потомственный, как и Боаш с Плаческу.
19:05 3 марта
Shalom russkiy
Судейство не хуже работы итальянского афериста.
19:04 3 марта