Роберто Манчини: "Судейство в матче с "Амкаром" - катастрофа"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) заявил, что арбитр Владимир Сельдяков - лучший в России и в Европе. Специалист также назвал судейство катастрофой.

– Арбитр – лучший в России и в Европе - таков мой комментарий, - сказал Манчини. - Я считаю, что судейство было катастрофой. И не понимаю, почему судил тот же арбитр, что и в Грозном. Два матча подряд нас судит один и тот же человек. Мы могли выиграть и должны были.

Многие команды, которые приезжают сюда, выстраиваются в полном составе возле штрафной и делают все, чтобы мы не забыли. Я плохо высказываюсь, но иногда это необходимо. Я говорю так, потому что разбираюсь в ситуации, в футболе, в игровых ситуациях. Мне кажется, имею право так говорить. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.