Роберто Манчини - о лидерстве "Локомотива": "Восемь очков - не то отставание, чтобы прощаться с первым местом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что его команде по силам выиграть чемпионат России, несмотря на отставание в 8 очков от занимающего первую строчку после 20 туров "Локомотива" (37 против 45). Итальянский специалист признал, что питерцам пока не удается одинаково хорошо проводить по два матча в неделю.

- Восемь очков отставания от "Локомотива" в чемпионате – объективно много. Согласны?

- Будет нелегко его ликвидировать. Но "Зенит", безусловно, сможет это сделать. Восемь очков - не то отставание, чтобы прощаться с первым местом.

Мы потеряли очень много очков в первой части чемпионата - незаслуженно, как я считаю. Получались какие-то странные матчи, которые мы обязаны были выигрывать, но не сумели. К сожалению, "Зенит" - все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и затем в воскресенье. У нас очень плотный график, и мы не смогли под него подстроиться, чтобы к каждой игре подходить в идеальном состоянии. Это проблема, над которой мы будем работать во второй части сезона. Ожидаю, что у нас все получится.

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