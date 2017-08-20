Роберто Манчини: "Мы хотели три очка и взяли их!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в своем Твиттере отметил, что матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара" был непростым. Напомним, что петербургский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Александра Кокорина.

– Это было непросто, но мы хотели три очка и взяли их! – написал Манчини.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"