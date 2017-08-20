19:56 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Мы хотели три очка и взяли их!"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в своем Твиттере отметил, что матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара" был непростым. Напомним, что петербургский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Александра Кокорина.

– Это было непросто, но мы хотели три очка и взяли их! – написал Манчини.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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bibik.i

То что взяли - хорошо, то как взяли - плохо. Вымучили, слава Кокорину!

20:01