Роберто Манчини: "Мы хотели три очка и взяли их!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в своем Твиттере отметил, что матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара" был непростым. Напомним, что петербургский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Александра Кокорина.
– Это было непросто, но мы хотели три очка и взяли их! – написал Манчини.
Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"
It wasn't easy but we wanted the three points and we got them!#AmkarZenit #TopOfTheLeague #Zenit pic.twitter.com/JPwi8Mp1PP– Roberto Mancini (@robymancio) 20 августа 2017 г.
bibik.i
То что взяли - хорошо, то как взяли - плохо. Вымучили, слава Кокорину!
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