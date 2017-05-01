17:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Этот предвзятый пенальти все испортил"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) заявил, что арбитр встречи Сергей Карасев поставил предвзятый пенальти в ворота его команды.

– Мы не все выполнили, что задумали, немного неправильно играли в первом тайме, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Евдокимов. – Но, наверное, это сила "Крыльев". Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти все испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти. Будем смотреть.

"СЭ" вел трансляцию матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

достойный последователь Луческу - тоже где-то два пенальти не дали)

17:41

Run777neR

Все верно, пенальти не было

17:34