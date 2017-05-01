Роберт Евдокимов: "Этот предвзятый пенальти все испортил"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) заявил, что арбитр встречи Сергей Карасев поставил предвзятый пенальти в ворота его команды.
– Мы не все выполнили, что задумали, немного неправильно играли в первом тайме, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Евдокимов. – Но, наверное, это сила "Крыльев". Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти все испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти. Будем смотреть.
shpasic
достойный последователь Луческу - тоже где-то два пенальти не дали)
17:41
Run777neR
Все верно, пенальти не было
17:34