РФС подтвердил, что "Енисей" следующий матч проведет в Красноярске

Во вторник, 18 сентября, в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение допустить стадион "Енисея" в Красноярске к проведению матчей РПЛ. Ранее "СЭ" сообщал, что команда проведет первую игру на домашнем поле 22 сентября - против "Урала".

"Допустить, в виде исключения, Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск) к проведению матча 8-го тура чемпионата России между "Енисеем" и "Уралом" на основании пункта 10.1 статьи 10 регламента РПЛ и возложить на АНО "Футбольный клуб "Енисей" обязанность по устранению замечаний Комиссии РФС по сертификации стадионов для получения сертификата РФС 1-й категории Центральным стадионом им. Ленинского комсомола (г. Красноярск) к дате проведения матча 10-го тура между "Енисеем" и "Спартаком" 7 октября 2018 года", - говорится в сообщении РФС.

Ранее из-за реконструкции арены в Красноярске (в рамках подготовки к Универсиаде) команда проводила домашние встречи на стадионе "Геолог" в Тюмени.