РФПЛ может ввести дополнительные меры по лицензированию клубов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин расстроен шатким положением "Томи", однако надеется, что руководство клуба поможет команде доиграть сезон. Руководитель лиги считает, что нужно вводить дополнительные меры по лицензированию клубов перед началом сезона. Ранее отмечалось, что теоретически клуб может не доиграть сезон.

– Сложнейшая ситуация в "Томи", но я хорошо знаю губернатора Томской области – он любит футбол, некоторых партнеров клуба, и, надеюсь, они не дадут клубу сняться, – цитирует ТАСС Прядкина.

Да, все клубы предоставляют гарантии при лицензировании, но нам хотелось бы ввести дополнительные меры, чтобы такого не происходило. Мы обсуждали эту тему и на исполкоме РФС, я общался с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. Клубы, которые планируют выходить в премьер-лигу, должны быть к этому готовы. Надо думать над такими мерами, чтобы по ходу сезона ни футболисты не подавали в палату по разрешению споров РФС, ни журналисты не задавали вопросы, будет ли какое-то бедственное положение.

За десять лет, которые я нахожусь в РФПЛ, ни один клуб не покинул лигу по ходу сезона – доиграла "Москва", "Сатурн".