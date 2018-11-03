Рауль Рианчо: "Спартак" будет играть по 4-3-3 и никак иначе"

"Спартак" будет играть по схеме 4-3-3 и не намерен от нее отходить, заявил на пресс-конференции и.о. главного тренера красно-белых Рауль Рианчо.

- При 4-3-3 легче контролировать мяч и переходить из обороны в атаку, - сказал Рианчо. - Я сказал, что будем играть только по этой схеме и никак иначе. Так что тренеры других команд могут быть спокойны, мы ничего не будем менять в этом плане. Будем играть так, пока футболистам эта схема не начнет сниться!

Идея того, что игровую модель менять не стоит, я перенял у Курбана Бердыева, когда работал в Казани. Поэтому "Рубин" - одна из лучших команд России по игре на "стандартах". Хотел бы, чтобы у нас был свой стиль, чтобы футболисты всегда знали, что им нужно делать на поле. Тем более при 4-3-3 можно действовать по-разному. Эту схему можно разложить на несколько элементов.

В воскресенье в Москве "Спартак" проведет матч 13-го тура чемпионата России с "Уралом". Московская команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Рианчо стал и.о. главного тренера красно-белых 22 октября после ухода Массимо Карреры. Под его руководством "Спартак" сыграл вничью с "Рейнджерс" в Лиге Европы (0:0) и с "Рубином" в чемпионате России (1:1) и победил "Анжи" в 1/8 финала Кубка (1:0). (Илья Андреев)

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