22:46 29 октября | Футбол — РПЛ

Рауль Рианчо: "Ничья с "Рубином" - справедливый результат"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака"  Рауль Рианчо после матча 12-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1) заявил, что ничья является справедливым исходом.

- Мы проделали большую и сложную работу, забили "Рубину" дома, - сказал Рианчо в эфире канала "Матч Премьер". - Они мало пропускают, а нам удалось забить. Я считаю это хорошим достижением. Во втором тайме мы прижали "Рубин" к воротам, но пропустили курьезный гол со стандарта. Ничья - справедливый результат. Мы с Бердыевым обнялись и пожелали друг другу удачи после матча. Боккетти на позиции опорника? Это моя инициатива. Я помню, как он играл в Казани на этой позиции. Это вынужденная мера из-за отсутствия Фернанду. Боккетти отработал замечательно. 

Рубин - Спартак

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