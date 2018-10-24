Рауль Рианчо: "Когда приходил в "Спартак", меня спросили, смогу ли я возглавить команду"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что не думал, что ему доведется принять команду. Специалист принял красно-белых 22 октября после отставки главного тренера Массимо Карреры.

– Когда я приходил в "Спартак", меня спросили, смогу ли я при каких-то условиях возглавить команду, – цитирует RT Рианчо. – Я ответил, что никогда не думал об этом. Я осознанно шел сюда именно помощником Карреры.

– Когда вы узнали о том, что возглавите "Спартак"?

– Было организовано командное собрание, на котором было объявлено, что клуб прощается с Массимо. Руководство поблагодарило его за проделанную работу и объяснило мне, что произошло. В понедельник попросили провести тренировку, а после нее уже объяснили, что хотят видеть меня в роли наставника. Я сказал, что соглашусь только в том случае, если сами футболисты будут за.

– Очень часто ассистенты покидают команду вслед за главным тренером.

– Я пришел сюда не в связке с Массимо. Мы были приглашены отдельно от него, как помощники тренера. Поэтому так получилось, что он ушел, а мы остались.