Рашид Рахимов: "Я не слышал ни разу, чтобы Пилипчук негативно отзывался о "Спартаке"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в преддверии матча чемпионата России со "Спартаком" отметил, что бывший тренер красно-белых Роман Пилипчук, входящий в его штаб, не отзывался негативно о московской команде, которую покинул ранее. Напомним, что Рахимов дебютирует в "Ахмате" после своего возвращения на пост главного тренера.

– Очень сложно за короткий период что-то сделать, – заявил в эфире "Матч Премьер" Рахимов. – Но кое-что нам удалось. Мы провели два хороших микроцикла. С интенсивными нагрузками. Шесть человек были в отъезде. Состояние игроков немного разное. Но есть вещи, на которые обратили внимание. Надеемся, что команда учтет это сегодня.

Мы не думали упрощать игру. Есть проблемы с выходом в атаку. Но трансферное окно закрыто. Имеющиеся в команде ребята стараются выполнять то, что мы просим. Это нужно наигрывать, тренировать. Постараемся максимально улучшить выход в атаку. Верю, что те, кто есть у нас сегодня, будут понимать и исполнять все установки.

Неправильно говорить, что Пилипчук что-то подсказал конкретно перед игрой со "Спартаком". Это перебор какой-то уже. Я не слышал ни разу, чтобы Пилипчук негативно отзывался о "Спартаке". Он говорил только хорошее о клубе. Конечно, мы все вместе игры смотрим. Каждый говорит свое мнение. Мы суммируем их, приходим к общему мнению. Я не стал бы говорить о чьем-то мнении конкретно.

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)