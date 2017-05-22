Рашид Рахимов: "Если "Терек" хочет в Лигу Европы, то должен покупать классных игроков"

Экс-главный тренер "Терека" Рашид Рахимов рассказал о причинах ухода из грозненского клуба. По словам наставника, он очень благодарен почетному президенту клуба и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

- Мы все обговорили с руководством и пришли к мннию, что нужно что-то новое, какая-то встряска. Надеемся, станет только лучше, - отметил Рахимов. - Да и было все неплохо. Было много приятных моментов, хороших побед. Всегда был положительный баланс, всегда мы росли. 9-е, 7-е, 5-е места...

Благодарен за доверие Рамзану Кадырову, который с первой минуты объявил, что "это его тренер". Мне посчастливилось быть знакомым с этим человеком. Президент клуба тоже мне доверял. Считаю, мы сделали хорошую совместную работу. Но в любом периоде есть начало и есть заверешение. Сожаления нет, есть удовлетворение от проделанной работы. (Филипп ПАПЕНКОВ)