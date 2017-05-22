Рашид Рахимов: "Если "Терек" хочет в Лигу Европы, то должен покупать классных игроков"

Экс-главный тренер "Терека" Рашид Рахимов рассказал о причинах ухода из грозненского клуба. По словам наставника, он очень благодарен почетному президенту клуба и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
- Мы все обговорили с руководством и пришли к мннию, что нужно что-то новое, какая-то встряска. Надеемся, станет только лучше, - отметил Рахимов. - Да и было все неплохо. Было много приятных моментов, хороших побед. Всегда был положительный баланс, всегда мы росли. 9-е, 7-е, 5-е места...
Благодарен за доверие Рамзану Кадырову, который с первой минуты объявил, что "это его тренер". Мне посчастливилось быть знакомым с этим человеком. Президент клуба тоже мне доверял. Считаю, мы сделали хорошую совместную работу. Но в любом периоде есть начало и есть заверешение. Сожаления нет, есть удовлетворение от проделанной работы. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Platinum1991
Игра Терека против Спартака полностью на совести Рахимова! Как он БЕЗОБРАЗНО подготовил команду! Ну, просто БЕЗОБРАЗНО! Сравните игру Терека с Зенитом и со Спартаком! Две очень БОЛЬШИЕ и очевидные разницы! Сразу было ВИДНО, что Рахимов решил, напоследок своего ухода, унизить Терек и преподнести Спартаку большой подарок!!! Это самая ПЛОХАЯ и бездарная игра Терека в этом сезоне и одна их ХУДШИХ в всей футбольной истории Терека! И это при том, что Терек реально боролся за место в Лиге Европы!!! А теперь Тереку, благодаря Рахимову, в этом году Европа НЕ СВЕТИТ! Теперь Олег Кононов будет стараться вместе с командой Терек завоевать место в Лиге Европы! Игроков Терека с Зенитом, с Крыльями ПРОСТИМУЛИРОВАЛА заинтересованная сторона, а в игре со Спартаком Рахмов ПРЕПОДНЁС Федуну царский подарок и УНИЗИЛ Терек до безобразия! Это очень НЕПРИЛИЧНО со стороны Рахимова и предательски по отношению к Тереку и его болельщикам! Рахимову что??? Нельзя было лучше подготовить команду??? Ведь играли и были на ходу, а тут со Спартаком и с треском ОПОЗОРИЛИСЬ! Вина полностью на Рахимове! Полностью! Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ! Такой шанс Рахимов не использовал для выхода в Европу! Рахимов сам НАПРОСИЛСЯ на отставку этой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой Терека против Спартака! На ровном месте ПОДАРИЛИ Спартаку ТРИ очка, а в сезоне все шесть! Куда это годится??? Никуда! Рахимов! На выход с вещами! Равнение на Кононова!
22:15