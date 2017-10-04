Президент "Урала": "Я против введения системы видеоповторов в чемпионате России"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что вопрос введения видеоповторов сначала надо было вынести на обсуждение с клубами чемпионата России. Иванов также добавил, что против введения этой системы.

– Я считаю, что вопрос введения видеоповторов сначала надо было вынести на обсуждение с клубами лиги, а потом уже обращаться в РФС, – цитирует "Р-Спорт" Иванова. – У нас не было общего собрания, я как представитель футбольного клуба "Урал" против этой идеи. И я думаю, что многие мою точку зрения поддерживают. Многие не хотят введения этой системы.

Это нагрузка на клубы. Если хочет Галицкий ( президент "Краснодара", - Прим. "СЭ") для себя просматривать, пускай просматривает. Но, повторюсь, это футбол убьет. Мне не понравилось, как на Кубке конфедераций арбитр приостанавливал игру и шел пересматривать эпизод на видеоповторе.