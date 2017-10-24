Президент "Ростова": "Задолженностей перед игроками нет"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что клуб реструктуризировал долги. В частности, была выплачена задолженность перед игроками по зарплатам и премиальным.

- Мы задачи сформировали, собрались с ребятами, пообщались, - заявил Арутюнянц. - Для себя мы эти задачи поставили. Решили, что афишировать их не будем. Будем двигаться от матча к матчу. Уровень игры? Очень тяжело показывать хороший результат с новой командой, когда состав еще не сыгран. Нужно немного времени. Мы работаем, тренерский штаб работает. Уровень футбола на сегодняшний день устраивает. Нас не устраивает результат. Надеемся, что он придет.

Финансирование? Мы приняли решение, что не будем обсуждать эти вопросы. Это закрытая информация. Бюджет клуба сформирован, и доля частных инвестиций в нем существенная. Приступили к реструктуризации долгов, но на сегодняшний день всплывают долги прошлых периодов, которые мы не учитывали. Мы закрыли все налоговые обязательства и выплаты зарплат, премиальных перед игроками. Но долги еще существуют. Задолженностей перед игроками нет.