"Понятия не имею, кто такой Терентьев". Обвиненный в избиении защитника "Зенита" все опровергает

Артем Пушкарев, который, по мнению защитника "Зенита" Дениса Терентьева, напал на него накануне в Санкт-Петербурге, опроверг конфликт с 25-летним спортсменом.

Напомним, сегодня утром появилась информация, что игрок обороны сине-бело-голубых подвергся нападению со стороны двоих неизвестных, после чего был госпитализирован. Позднее Терентьев разместил у себя на странице в Инстаграме фотографию Пушкарева с просьбой помочь его найти, но через несколько минут удалил запись.

– Мне уже звонили по этому поводу несколько раз, – отметил Пушкарев. – Недалеко от этого места ходит в детский сад мой ребенок. Когда я туда приезжал, то видел какие-то непонятные кареты "Скорой помощи". Позже я приезжал еще раз туда, чтобы забрать машину, потому что потерял ключи, тогда уже там был полицейский "бобик". И я понятия не имею, кто такой этот Терентьев и, тем более – что там случилось. Я – серьезный предприниматель, у меня три организации, я живу на два города – Москву и Санкт-Петербург. И повторюсь, я понятия не имею, что там произошло. Это какое-то нелепое стечение обстоятельств.

– То есть со стороны полиции к вам претензий нет?

– Если что-то будет "возбуждаться" или повторяться звонки, то я соответственно буду обращаться к квалифицированным юристам. (Андрей СИЗЯКИН)

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