"Понятия не имею, кто такой Терентьев". Обвиненный в избиении защитника "Зенита" все опровергает

Артем Пушкарев, который, по мнению защитника "Зенита" Дениса Терентьева, напал на него накануне в Санкт-Петербурге, опроверг конфликт с 25-летним спортсменом.
Напомним, сегодня утром появилась информация, что игрок обороны сине-бело-голубых подвергся нападению со стороны двоих неизвестных, после чего был госпитализирован. Позднее Терентьев разместил у себя на странице в Инстаграме фотографию Пушкарева с просьбой помочь его найти, но через несколько минут удалил запись.
– Мне уже звонили по этому поводу несколько раз, – отметил Пушкарев. – Недалеко от этого места ходит в детский сад мой ребенок. Когда я туда приезжал, то видел какие-то непонятные кареты "Скорой помощи". Позже я приезжал еще раз туда, чтобы забрать машину, потому что потерял ключи, тогда уже там был полицейский "бобик". И я понятия не имею, кто такой этот Терентьев и, тем более – что там случилось. Я – серьезный предприниматель, у меня три организации, я живу на два города – Москву и Санкт-Петербург. И повторюсь, я понятия не имею, что там произошло. Это какое-то нелепое стечение обстоятельств.
– То есть со стороны полиции к вам претензий нет?
– Если что-то будет "возбуждаться" или повторяться звонки, то я соответственно буду обращаться к квалифицированным юристам. (Андрей СИЗЯКИН)
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Разбанен досрочно
а для чего он вставил про "серьезного предпринимателя"? это как-то должно изменить ход расследования? и что такое 3 организации? один - салон красоты "девушки 40 лет" и 2 нулевых ИП под него?)) кино: война и немцы. жизнь в рашке все веселее и забористее...
15:27
Нищ, дрищ, живу с мамкой
баламошка Пора бы Ретузе признаться. Там, глядишь, и старые делишки раскопают: грабежи детских садов и массовые изнасилования старушек.\\\\\\\\\Дырявая Ретуза гомосек. При том пассивный. Какие грабежи? Какие бабушки? Мужеложство. И ту отменили.
15:27
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Гаттузо Крут!!!!!!#! Мда. Терентьев оказался хлюпиком. Был на его месте Гарик Денисов, то там бы вся компашка бы полегла, а не только некий Пушкарев или кто там еще его бил. А вообще поговаривают, что он сам начал быковать, что ему типа мешала какая-то тетя за рулем въехать на парковку, а другая машина сзади него была недовольно, к нему подошли постучали в стекло, он открыл и ему что-то посоветовали, на что он видимо грубо ответил в нецензурной форме и чел ему в башню зарядил прямо через открытое стекло.....а дальше якобы он потерял сознание. \\\\\\\\\\\\Идиота кусок. Обо всём этом уже часов 5 висит статья на СЭсе. И Гарику твоему точно также по бошке безмозглой протоптались бы, если бы базарил так непросто.
15:25
tiho
Так мутно мажется, что лучше бы вообще молчал.
15:24
Дядька
Раз бизнесмен, пусть помимо прочего покрывает недополучение прибыли Терентьеву. Возможные премии, невыход в основе и т. д. И регресс по страховкам профессионального спортсмена. Короче, пусть продает все свои 3 бизнеса.
15:22
REM777
Это Питерским за Московского Комбарика...Чувак же сказал, что из Москвы приехал, целился в ребра, а попал по лицу
15:14
bep77
Ю.Ю. bep77 ________________ Э, не скажи... 14:56 ======== Этто серьёзно! За 20 дней крышу может снести неподеццки.
15:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
copov ////Возможно. Но вся ситуация завязана на как-то неудачно выезжавшей тете, которая ему торопыге видимо сильно мешала.
15:08
maxcds
у меня три организации грит))))))))) вот утырок
15:06
Гаттузо Крут!!!!!!#!
баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет! баламошка- полупед!
15:05
copov
2Гаттузо Крут!!!!!!# Не было никакой другой машины сзади. Драку устроил пассажир той машины где водителем сидела 40-летняя "девушка"
15:04
abs68
Ещё один бизнесмен, куда не плюнь одни бизнесмены, ну раз бизнесмен - тогда не, святейший души человек, а Денис его грязью поливает, ай-ай-ай как некрасиво.
15:03
баламошка
Пора бы Ретузе признаться. Там, глядишь, и старые делишки раскопают: грабежи детских садов и массовые изнасилования старушек.
15:01
Ю.Ю.
bep77 ________________ Э, не скажи... Нелёгкое это дело учреждать компании, да ещё и "генеральствовать" там. Правда третью он учредил всего 20 дней назад.))
14:56
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Мда. Терентьев оказался хлюпиком. Был на его месте Гарик Денисов, то там бы вся компашка бы полегла, а не только некий Пушкарев или кто там еще его бил. А вообще поговаривают, что он сам начал быковать, что ему типа мешала какая-то тетя за рулем въехать на парковку, а другая машина сзади него была недовольно, к нему подошли постучали в стекло, он открыл и ему что-то посоветовали, на что он видимо грубо ответил в нецензурной форме и чел ему в башню зарядил прямо через открытое стекло.....а дальше якобы он потерял сознание.
14:56
alexvi
Было бы странно, если бы этот Пушкарев сразу сознался. Поэтому: задержание, сбор показаний всех сторон, арест, суд и тд. Ну и да, надо уже после ключей искать юриста:)
14:54
ФанТема
Не знает кто такой Терентьев ? Да вы что
14:53
bep77
Сибиряк опять где-то чё-то вычитал непонятно чё((( А так-то три юрлица вовсе не говорят о серьёзности предпринимателя. Я бы даж сказал, это намекает на "серость" предпринимателя и, соответственно, на уровень его честности.
14:52
Delavar-80
По этому интервью уже ясно кто виновен. И пусть тот, кто виновен, уже ищет юристов.
14:47
Очень плохой мальчик
Ага,и ключи случайно потерял,и по морде Терентьева не бил.
14:47
copov
Его там так не было, что он даже там потерял ключи.
14:46
ntsg62
Наверное,Пушкарев из Ростова...
14:45
serzheo
Ну все, барыга, молись.
14:43
Шуваловец
Пипец Артему Пушкареву
14:40
Патриот Сибири
А как же "один город - одна команда"?! Нельзя же так разрушать идиллию в головах фанатов Зенита.
14:38
asc0002
"Нелепое стечение обстоятельств"? По-моему, уже по этого фразе все ясно.
14:33
SpaMan
Как так незнает кто такой Терентьев!? Да уже за это дело должны были завести
14:29