Защитник "Зенита" Терентьев рассказал о своем избиении. Фото

Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал о своем избиении. Он отметил, что после удара от мужчины отключился в своей машине и очнулся через 10 минут.
Ранее сообщалось, что в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на 25-летнего футболиста.
"Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице. Вчера, возвращаясь с автограф-сессии в Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом "Мерседесе". Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала, что ей делать... Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: "Сдай назад", я в ответ: "Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать". На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым.
Последнее, что я помню, я собрался выйти, дальше память пропала. Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня! Этот мудак должен быть наказан по чести!!! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок. Спасибо моим друзьям за поддержку, журналисты конченые чайки!!! Ни морали, ни нравственности. Жаль из-за этого пропускать заключительный остаток сезона. Публикую 2 фото этого нападавшего. Если кто-то его знает, дайте информацию", – написал в Инстаграме Терентьев.
Отметим, что через несколько минут после публикации Терентьев удалил свой пост.
Футболиста "Зенита" избили в Петербурге. Подробности //
Денис Терентьев: "Не знаю, почему все встревожены. У меня все нормально"
горнолыжник из Горно-Алтайска
Нагрубил, получил и всем рассказал)))))) пипец просто
12:25
Millwall82
Не повезло мужику, Вираж найдет, атата будет.
12:24
KOT77777777
Это называется "довы*бывался". Правильно мужик его отоварил.
12:24
Vittorio-049
1) насилие - всегда плохо. 2) насчет "ВСЕ ВЗВОЛНОВАНЫ" - вот загнул :) Кто думает и волнуется тем более о бездельниках, которым только в нашей стране выплачивают миллионные пособия за просто так?
12:22
Dry Gin
Девочка обиделась. :)
12:22
merniloskut
А девушку сорокалетнюю на мерине не пропустил... На мужика набычился... По совокупности и получил по дурной репе. На клашарне почти все такие, разве что Дзюба отличается исключительной порядочностью и крайней степенью воспитанности!
12:21
Щас спою
Пальцы гнул либо,я мол баклан,играю за политпроект,ну и получил от простых граждан
12:20
10Seedorf
"Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать" - я бы тебя лично за такой ответ ушатал точно так же. Ну и люди в Питере играют. Настоящие питеры )))
12:14
passerby
Вел себя как "бычара", ну и получил- наглая рожа...
12:09
YurySochy
Ну что, будут фаны его ловить? Или пох на запасного?
12:06
SpaMan
Упс...уже удалил пруф...ну вот, теперь скажет что такого не говорил и все такое((
12:05
SpaMan
"Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать" (с)
12:03