Денис Терентьев: "Не знаю, почему все встревожены. У меня все нормально"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев в разговоре с корреспондентом "СЭ" Сергеем ЕГОРОВЫМ прокомментировал эпизод с дракой, после которой у него была диагностирована травма головы. Он добавил, что чувствует себя нормально.

Вчера 25-летнего футболиста избили в Санкт-Петербурге двое мужчин – они не поделили место на парковке жилого комплекса. На скорой помощи он был доставлен в больницу.

– Встревожены сообщениями, с вами все нормально?

– Да, все нормально. Не знаю, почему все встревожены.

– То есть не все так страшно?

– Да, все нормально.

– Подробности происшествия расскажете?

– Нет, не скажу. Все нормально.