Денис Терентьев: "Не знаю, почему все встревожены. У меня все нормально"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев в разговоре с корреспондентом "СЭ" Сергеем ЕГОРОВЫМ прокомментировал эпизод с дракой, после которой у него была диагностирована травма головы. Он добавил, что чувствует себя нормально.
Вчера 25-летнего футболиста избили в Санкт-Петербурге двое мужчин – они не поделили место на парковке жилого комплекса. На скорой помощи он был доставлен в больницу.
– Встревожены сообщениями, с вами все нормально?
– Да, все нормально. Не знаю, почему все встревожены.
– То есть не все так страшно?
– Да, все нормально.
– Подробности происшествия расскажете?
– Нет, не скажу. Все нормально.
Отметим, что в этом сезоне Терентьев провел за "Зенит" 8 матчей во всех турнирах.