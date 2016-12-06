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Понтус Вернблум: "Слуцкий - самый искренний и добрый человек, которого я встречал"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил главного тренера армейцев Леонида Слуцкого за работу. Швед отметил человеческие и профессиональные качества специалиста. Сегодня Слуцкий объявил о своей отставке после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

"Лучший тренер, который у меня был. Но еще важнее, это самый искренний и добрый человек, которого я встречал", – написал Вернблум на своей странице в Instagram.

 

The best coach I've had but even more important, the most genuine and kind person I've ever met.

Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom) Дек 6 2016 в 11:14 PST

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Mark Krass

А ведь шляпу ему на спине рисовал...))

00:29

А380726

Наши завтра начнут дифирамбы петь, но в искренность не поверю

23:00 6 декабря

shpasic

есть такая книжка: "Расмус, Понтус и Растяпа".

22:56 6 декабря

ravilius777

швед красавчег, от наших не дождешься

22:51 6 декабря

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