Понтус Вернблум: "Слуцкий - самый искренний и добрый человек, которого я встречал"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил главного тренера армейцев Леонида Слуцкого за работу. Швед отметил человеческие и профессиональные качества специалиста. Сегодня Слуцкий объявил о своей отставке после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
"Лучший тренер, который у меня был. Но еще важнее, это самый искренний и добрый человек, которого я встречал", – написал Вернблум на своей странице в Instagram.
А380726
Наши завтра начнут дифирамбы петь, но в искренность не поверю
23:00 6 декабря
shpasic
есть такая книжка: "Расмус, Понтус и Растяпа".
22:56 6 декабря
ravilius777
швед красавчег, от наших не дождешься
22:51 6 декабря