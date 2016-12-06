Понтус Вернблум: "Слуцкий - самый искренний и добрый человек, которого я встречал"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил главного тренера армейцев Леонида Слуцкого за работу. Швед отметил человеческие и профессиональные качества специалиста. Сегодня Слуцкий объявил о своей отставке после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

"Лучший тренер, который у меня был. Но еще важнее, это самый искренний и добрый человек, которого я встречал", – написал Вернблум на своей странице в Instagram.

The best coach I've had but even more important, the most genuine and kind person I've ever met. Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom) Дек 6 2016 в 11:14 PST

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!