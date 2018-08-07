Полиция передала дела по ДТП с участием Смолова в суд

Дела по ДТП с участием нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова были переданы в суд, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. Инцидент произошел в ночь на 1 августа – форвард разбил принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition, снеся дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

"После составления административных материалов дела были переданы в суд", – сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В отношении игрока были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП) – они предусматривают наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.

Отметим, что стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей.

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей //

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