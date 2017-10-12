Трагически погиб администратор ДЮСШ ЦСКА Александр Куртов. Специалист скончался на 49-м году жизни.
"Руководство, тренерский состав, сотрудники и игроки армейской академии и клуба глубоко скорбят в связи с трагической гибелью администратора ДЮСШ ПФК ЦСКА Александра Куртова. Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте армейцев.
#ЦСКА глубоко скорбит в связи с трагической гибелью администратора армейской академии Александра Куртова https://t.co/hg9MOsjmyk pic.twitter.com/yx5h1wQBHg– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 октября 2017 г.