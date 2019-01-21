Победное видео из раздевалки "Спартака". Реброву желают здоровья

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Ростовом" (2:1) в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер". Игроки пожелали здоровья голкиперу Артему Реброву, которому сегодня провели операцию на плечевом суставе.

– Один за всех и все за одного! Артем, выздоравливай! Ждем тебя! – прокричали футболисты московской команды на видео в Твиттере "Спартака".