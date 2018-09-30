Первое поражение в сезоне. "Зенит" в большинстве уступил "Анжи" в Махачкале

"Зенит" в матче 9-го тура чемпионата России в гостях проиграл "Анжи" – 1:2.

Свой первый гол за питерцев забил Клаудио Маркизио. Махачкалинцы отыгрались благодаря мячу Андреса Понсе.

Победный гол с пенальти на 83-й минуте встречи забил Владислав Кулик.

Отметим, что на 75-й минуте "Анжи" остался в меньшинстве – Дмитрий Белоруков получил прямую красную карточку. Он ударил шипами нападющего Артема Дзюбу в бедро.

Для "Зенита" это первое поражение в чемпионате России-2018/19. "Анжи", испытывающий серьезные финансовые проблемы, впервые в этом сезоне набрал очки дома.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2:1 (0:0)

Голы: Маркизио, 47 (0:1). Понсе, 71 (1:1). Кулик, 83 - с пенальти (2:1).

"Анжи": Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Белоруков, Гиголаев, Чайковский, Рабиу (Глебов, 84), Кулик, Долгов (Ахъядов, 69), Понсе (Ондуа, 80).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин (Заболотный, 83), Ерохин, Паредес, Маркизио (Кокорин, 61), Дриусси, Дзюба, Шатов (Кузяев, 46).

Предупреждения: Савичев, 5. Паредес, 9. Чайковский, 59. Удалый, 60. Понсе, 72. Смольников, 82. Дюпин, 90+4.

Удаление: Белоруков, 75 (грубая игра).

Судьи: Матюнин. Еремин (оба - Москва), Петросян (Бронницы).

30 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".